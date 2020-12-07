南韓知名饒舌歌手Jessi，7月底推出新單曲《NUNU NANA》，以超強氣勢攻上各大音樂排行榜，加上與韓流天后李孝利、嚴正花及MAMAMOO華莎組成限定女團「退款遠征隊」後，人氣更是直衝天際。Jessi 6日出席「2020 MAMA頒獎典禮」(2020年Mnet亞洲音樂大獎)時，無論是紅毯還是舞台造型都引起網友熱烈討論。

6號晚間舉行的「2020 MAMA頒獎典禮」上眾星雲集，一向以火辣穿著風格著稱的Jessi，在紅毯上也沒讓大家失望，只見她穿著一件V到肚臍的亮片禮服現身，大方秀出曼妙曲線與豐滿上圍，立即成為全場矚目焦點。

Jessi隨後再換上性感的舞台造型，以貼身的金色短版上衣，搭配側面全開的休閒長褲，秀出苦練多時的腹肌曲線與長腿，一上台便嗨翻全場，吸引超過78萬人按讚。

Jessi擁有美艷的外表及凹凸有致的火辣，加上大方在節目上承認整形的直率性感，讓她受到不少粉絲的喜愛。去年加入「江南大叔」PSY所創立的經紀公司P NATION後，陸續以創新的風格發行《Drip》、《Who Dat B》成功吸引觀眾的注意。在這次的MAMA頒獎典禮上，Jessi再以單曲《NUNU NANA》拿下最佳舞蹈表演獎，成績備受肯定。