美國28歲知名女歌手麥莉希拉(Miley Cyrus)，言行舉止一向大膽豪放，私下的穿著風格更是經常受到粉絲的熱烈討論。麥莉希拉近日受邀登上新一期《滾石雜誌》（Rolling Stone）封面時，再度全裸上陣，令網友看得直噴鼻血。

麥莉希拉由童星身份出道後，曾在迪士尼頻道的知名連續劇《孟漢娜》中飾演麥莉·史都華一角而爆紅，在劇中清純甜美的形象深植人心。但隨著年紀漸漸增長，她的穿搭風格也越來越奔放、前衛，甚至在IG上經常曬出若隱若現的「露點福利照」，近期的單曲MV更富含不少「性暗示」，讓不少人看傻了眼。

麥莉希拉日前接受知名DJ Howard Stern的電台訪問時，更自爆自己即使在家防疫，依然透過FaceTime視訊性愛滿足自己身體的需求，並大方表示「這是最安全的性愛，對於沒做任何防護措施的人感到很差勁」。

另外，麥莉希拉近日還受邀登上《滾石雜誌》的封面，只見多張照片中，她上半身幾乎沒穿，僅穿著一條黑色丁字褲搭配絲襪辣秀性感曲線。專訪中麥莉希拉也提到自己在2017年與2018年間染上酒癮及毒品，傷害了澳洲男星連恩漢斯沃（Liam Hemsworth），導致兩人在去年8月底離婚，洗刷連恩多年來被外界誤會「用藥成癮」的冤屈。