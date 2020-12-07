少女時代成員Tiffany，自新冠肺炎疫情爆發後，她在美國的活動便宣布暫停並重返韓國娛樂圈。近日，Tiffany收到韓國版時尚雜誌《VOGUE》的邀請登上封面，大展凹凸有致的身材曲線。

VOGUE公開的照片中，Tiffany換上多套造型，其中一件針織外套扣子全開，大方秀出內搭的蕾絲內衣與川字腹肌，往下一看透視長裙裡穿著性感三角小褲，超級火辣；另一套貼身上衣則是將胸口及腹部挖空，以後仰之姿展現極致曲線，配上嫵媚的眼神，直接電暈一票粉絲，在她的個人IG上便吸引超過30萬人按讚。

網友們更忍不住留言「帕尼的身材真的一級棒」、「這組照片太美了」、「帕尼顏值超能打的」、「這組照片實在太高級了」、「性感但不低俗真好看」引發熱烈討論。

Tiffany自女團少女時代出道後，便以甜美的外表及「會笑的眼睛」而大受粉絲的喜愛，加上ㄧ雙白皙大長腿及嘹亮的歌喉，讓她即使在2017年與SM娛樂的合約到期並以新身份「Tiffany Young」前往美國發展後，人氣依然持續攀升，成功打進美國市場。