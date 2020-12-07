34歲大陸女星楊冪以《宮》、《仙劍奇俠傳三》、《我是證人》等劇走紅，除了精緻五官更擁有166cm纖瘦身材，堪稱辣媽界最強女神。近日她現身活動，以時髦羊毛捲髮型搭配高開衩紅裙出場，港風造型再次美出新高度。

楊冪近日參加直播活動，工作室也隨之發出一系列寫真給粉絲福利，並在貼文中寫下「今兒是流光絢爛中的羊毛捲港風紅裙大美女」，只見照片中，她穿上一套性感的紅色吊帶長裙，極細肩帶看起來格外誘人，讓纖瘦的S曲線一覽無遺，從頭到腳都性感破表。

楊冪燙了一頭可愛俏皮的羊毛卷現身直播活動。（圖／摘自微博@嘉行杨幂工作室）

照片中，楊冪燙了一頭可愛俏皮的羊毛捲，在眼下畫上一顆愛心痣，搭配上存在感十足的鑽石項鍊及耳飾，只見她時不時轉身對著鏡頭放電，洋裝貼身的剪裁盡顯姣好身材，尤其一雙筆直長腿最為搶眼，一路開高衩直逼腿根，再現腿精優勢。

楊冪穿上紅色吊帶長裙展現纖瘦的S曲線身材。（圖／摘自微博@嘉行杨幂工作室）

楊冪姣好的體態讓粉絲們看了狂讚：「楊冪＋紅裙就是風情萬種的人間絕色」、「還有什麼是冪姐駕馭不了的」、「又一次被紅裙冪姐美到了」、「港風美人」、「很誘惑」、「姐姐娶我可好」等。