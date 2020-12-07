近來台灣吹起一股露營風潮，已經成為不少人的家常休閒娛樂。隨著露營成為最熱門的旅遊方式之一，露營穿搭也越來越受到關注。擁有一雙能穿梭在戶外與城市間的鞋款，才能盡情享受舒適的旅遊時光，近期女星程予希、宇宙林思宇就穿上防水靴傳授冬日露營時尚。

美國時尚潮靴UGG推出全新防水靴款，將精湛工藝與高科技相結合。使用防水材料和可調節溫度的羊毛融入街頭感外型設計，保暖又舒適，相當適合冬日露營穿著。經典的Adirondack III極地靴與男款BUTTE極地靴，結合了時下最夯的山系穿搭風格和防水性能，採用了接縫密封的防水皮革和牛皮鞋面搭配運動鞋底設計，可禦寒攝氏-32°，完美兼顧功能性與時尚感。

程予希著用Adirondack III極地靴。（圖／品牌提供）

選擇冬日露營鞋款除了保暖、防水外，輕量設計更是大大加分。UGG本季多款羊毛靴使用運動鞋型搭配Treadlite輕量大底讓腳感更為輕盈舒適，減輕裝備厚重感。Hiker造型羊毛靴以外翻羊毛搭配登山繩鞋帶與LOGO扣帶，多層次流行設計讓穿搭更有型。另有簡約款式設計，不論戶外露營或城市旅行都是首選。

宇宙林思宇著用TECH機能羊毛靴。（圖／品牌提供）

經典羊毛靴型再進化，TECH機能羊毛靴加強防水結構，並在鞋底使用果凍膠底設計，為整體視覺添加亮點。Classic Clear透明果凍羊毛靴使用PVC材質鞋面，防水性能佳；內裡蓬鬆柔軟的羊毛帶來溫暖的感受，可禦寒攝氏-20°。