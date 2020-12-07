Jo Malone London繽紛耶誕派對列車情境照。（Jo Malone London提供）

Jo Malone London繽紛耶誕派對列車空景照。（Jo Malone London提供）

Jo Malone London繽紛耶誕派對列車產品情境照。（Jo Malone London提供）

伊麗莎白雅頓第5大道香水紐約風情版，1900元。（伊麗莎白雅頓提供）

TOUS戀我女性淡香精形象圖。（TOUS提供）

歡慶年末，耶誕、跨年派對，總讓人有滿滿的節慶氛圍，然而因為疫情，不管是海外旅行，或是團圓變得不易，贈禮反而成為傳情最佳儀式感，過往總是夯賣的香氛，今年更添討論度，特別是代表家人、情人、空間的香調，用香氛傳情成為耶誕佳節零距離的儀式感。

西班牙珠寶TOUS慶祝品牌100週年，以經典的泰迪熊項鍊為創作理念，將眾人喜愛的珠寶墜飾轉變成「戀我女性淡香精」，因為項鍊的佩戴位置十分接近心臟，象徵著內心最真實的自己，象徵把將怦然心動的記憶鎖在氣息裡。

伊麗莎白雅頓總經理馬敏桂表示，第5大道香水系列紐約風情版讓人即便不能出國，也可透過香氣感受徜徉在紐約第五大道的自由與浪漫，香氛師Gabriela Cherlariu創造靈感來自於其在紐約生活的每一天，他將紐約街頭的活力透過香氛傳遞。

英國頂級香氛Jo Malone London以1920年代的復古風為靈感，即日起至10日在台北信義區香堤廣場舉辦繽紛耶誔派對列車消費者體驗活動，11日至20日在台北新光三越A8館正門口，透過裝置讓消費者宛若置身20年代大亨小傳時期的輝煌與奔放，活動，現場除了被有耶誕禮盒，現場打卡再贈香氛禮物。