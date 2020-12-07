Jo Malone London繽紛耶誕派對列車情境照。（Jo Malone London提供）
Jo Malone London繽紛耶誕派對列車情境照。（Jo Malone London提供）
Jo Malone London繽紛耶誕派對列車空景照。（Jo Malone London提供）
Jo Malone London繽紛耶誕派對列車空景照。（Jo Malone London提供）
Jo Malone London繽紛耶誕派對列車產品情境照。（Jo Malone London提供）
Jo Malone London繽紛耶誕派對列車產品情境照。（Jo Malone London提供）
伊麗莎白雅頓第5大道香水紐約風情版，1900元。（伊麗莎白雅頓提供）
伊麗莎白雅頓第5大道香水紐約風情版，1900元。（伊麗莎白雅頓提供）
TOUS戀我女性淡香精形象圖。（TOUS提供）
TOUS戀我女性淡香精形象圖。（TOUS提供）

歡慶年末，耶誕、跨年派對，總讓人有滿滿的節慶氛圍，然而因為疫情，不管是海外旅行，或是團圓變得不易，贈禮反而成為傳情最佳儀式感，過往總是夯賣的香氛，今年更添討論度，特別是代表家人、情人、空間的香調，用香氛傳情成為耶誕佳節零距離的儀式感。

西班牙珠寶TOUS慶祝品牌100週年，以經典的泰迪熊項鍊為創作理念，將眾人喜愛的珠寶墜飾轉變成「戀我女性淡香精」，因為項鍊的佩戴位置十分接近心臟，象徵著內心最真實的自己，象徵把將怦然心動的記憶鎖在氣息裡。

伊麗莎白雅頓總經理馬敏桂表示，第5大道香水系列紐約風情版讓人即便不能出國，也可透過香氣感受徜徉在紐約第五大道的自由與浪漫，香氛師Gabriela Cherlariu創造靈感來自於其在紐約生活的每一天，他將紐約街頭的活力透過香氛傳遞。

英國頂級香氛Jo Malone London以1920年代的復古風為靈感，即日起至10日在台北信義區香堤廣場舉辦繽紛耶誔派對列車消費者體驗活動，11日至20日在台北新光三越A8館正門口，透過裝置讓消費者宛若置身20年代大亨小傳時期的輝煌與奔放，活動，現場除了被有耶誕禮盒，現場打卡再贈香氛禮物。

竭力抗疫後想來點歡樂氣氛 澳洲耶誕樹超熱賣
耶誕飄細雪 信義鄉白雪木盛開
#紐約 #耶誕 #消費者 #珠寶 #儀式