FENDI 與紐約藝術家 Sarah Coleman 合作，重新詮釋位於邁阿密設計區的 FENDI 精品店，並且創作了一系列獨一無二的作品。Sarah Coleman 以1970年代的精神為靈感來源，創作出散發出復古經典氛圍，卻又是前所未見的新穎作品。

Sarah Coleman 以其「再生利用」的設計理念與 FENDI 的 DNA 為基礎，提出 Design Miami/ 的設計概念。這個主題有時一如其名，利用 FENDI 包袋布料，大膽混合各種主題印花圖案重新裝飾傢俱，或將 FENDI 的典藏圖案印在老舊的雜誌紙上，以拼貼方式來裝飾椅子。

Sarah Coleman 使用眩暈效果重新詮釋 FENDI 的著名 FF 及 Pequin 主題圖案。這個重新演繹後的印花圖案將會出現在 FENDI 邁阿密精品店的外牆，以及多款限量版的 Peekaboo 包袋上，包款共有3個款式，分別為採用招牌 FENDI 黃色與 FF 浮雕圖案的款式、白色 Nappa 皮革與飾有磷光 FF 字樣珠粒和暗光效果刺繡的款式，以及帆布材質包身與多色 FF 刺繡的款式。

Sarah Coleman 還用石膏和壓克力顏料，將一件絕無僅有的白色帆布材質 Peekaboo 包款改造成五顏六色的風格，用麂皮剪裁出 FF 字樣，並以樹脂增添其光澤。作品上的奔放色彩靈感來自於邁阿密活力十足的藝術場景，以及她童年時各種異想天開的玩具。

在遙遠的未來，只能從客觀角度按照外觀來判斷物品價值，Sarah Coleman 以此為靈感，混合層層垂墜的織品、拾得的物品和解構的 FENDI 老舊包款等媒體，創作出一系列的藝術作品。