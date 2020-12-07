梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）於15年前陸續從市場回購世家歷年來打造的骨董珠寶，迄今已收藏近3百件作品，在經過工匠修復整理之後，統稱為典藏系列 (Heritage）珠寶，深受不少名媛淑女的喜愛。為了讓台灣VIP也能親炙骨董珠寶之美，梵克雅寶首度在台舉辦典藏系列珠寶展，有逾五十件骨董珠寶來台，其中最貴的一款是要價破億元的祖母綠項鍊，曾是希臘船王歐納西斯昔日購入贈予家中女眷的禮物，最為吸睛。

梵克雅寶亞太區總裁Nicolas Luchsinger指出，每件典藏系列珠寶的背後都有故事，但礙於保護前任珠寶擁有者的隱私，不能透露太多，但會提供VIP一些有趣的線索，好讓珠寶有了生命、且有無限的想像空間。

梵克雅寶Heritage典藏系列1935年的Ludo骨董手鐲，K金鑲綠松石、黑色尖晶石、鑽石，另含同系列胸針，506萬。（VanCleef & Arpels提供）

例如一款LUDO手鐲，曾出現在墨西哥女畫家Frida Kahlo的仕女畫作中，因此別具意義；又如少數幾件以老鑽石打造的芭蕾舞伶胸針，所採用老鑽石源自西班牙皇室，是皇室成員逃到墨西哥後為了生活被迫變賣釋出，梵克雅寶特別保留老鑽石的原貌未加工切割，讓胸針更有添皇室色彩。

梵克雅寶Heritage典藏系列1945年的Fairy胸針，K金與鈀金鑲鑽石，730萬元。（Van Cleef & Arpels提供）

來台展出逾五十件珠寶展出橫跨1920至1990年代的骨董珠寶，其中

梵克雅寶Heritage典藏系列Cheval胸針，約1994年，K金鑲祖母綠，75萬5000元。（Van Cleef & Arpels提供）

Nicolas Luchsinger特別推薦La Boutique系列動物胸針，一來動物胸針多半具有幸運的意涵，不僅售價親民，且十分有趣。二來動物胸針向來是台灣VIP的最愛，每年梵克雅寶的動物胸針只要一來台灣，立刻就被VIP一掃而空，若又是骨董等級的動物胸針，更是罕見稀有，自然不能錯過。

梵克雅寶Heritage典藏系列1958年的Bee胸針，藍寶石、海水藍寶、鑽石，67萬5000元。（Van Cleef & Arpels提供）

梵克雅寶Heritage典藏系列1950年Pic Vert胸針，兩顆重10.51克拉的祖母綠，360萬元。（Van Cleef & Arpels提供）

梵克雅寶Heritage典藏系列Oisillon胸針，1961年，紅寶石、綠松石、鑽石，67萬5000元。（Van Cleef & Arpels提供）

梵克雅寶Heritage典藏系列Perruche胸針，1962年，藍寶石、綠松石、紅寶石，283萬元。（Van Cleef & Arpels提供）

梵克雅寶Heritage典藏系列1962年的Fourrure手鐲，K金、鉑金、玫瑰金、綠松石、鑽石，195萬元。（Van Cleef & Arpels提供）

梵克雅寶Heritage典藏系列珠寶鑑賞會即起至12日於台北101的尊榮貴賓室登場，採預約制。