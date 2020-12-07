在國家兩廳院的牽線下，台灣珠寶品牌JHENG攜手2021年TIFA藝術節的壓軸大戲《千年舞台，我卻沒怎麼活過》展開一連串的合作，一代名伶魏海敏為此特別粉墨登場，以京劇青衣的扮相詮釋JHENG臉譜系列珠寶，京劇藝術與珠寶藝術的跨界結盟，更添佳話。

魏海敏（右）與台灣珠寶品牌JHENG首席設計師鄭允婕跨界合作，戲劇與珠寶藝術結盟，更添佳話。（粘耿豪攝）

魏海敏昨日以一襲黑色晚禮服搭配JHENG的經典京劇臉譜項鍊出席記者會，笑說年初接到兩廳院提議要與珠寶品牌JHENG合作時，二話不說立刻就答應了，戲劇和珠寶都是恆長久遠的藝術，雙方有共同的理念，加上現代京劇若能透過珠寶的時尚語彙與大眾溝通，吸引更多人來看戲，也是一樁好事，「況且，任何女人都不會拒絕與珠寶合作的！」

JHENG首席設計師鄭允婕說，她的爺爺JHENG珠寶品牌創始人鄭老良是京劇迷，從小她就常跟著爺爺、父親一起看魏海敏的京劇，才有了創作臉譜系列珠寶的想法，魏海敏不僅是鄭家三代心中的偶像，且是「臉譜」系列珠寶的繆思，如今能與偶像合作，讓她感動得快哭出來。

鄭允婕說，她最喜歡魏海敏的《霸王別姬》、《貴妃醉酒》，在幾乎沒有道具、布幕背景的情境下，就能演出一齣大戲，讓她感佩不已，就像珠寶在產製的過程中，也會面臨預算、寶石不足的困窘，要能在受限的條件下創造無限的可能，才是真功夫。

一代名伶魏海敏粉墨登場詮釋JHENG藝術臉譜珠寶作品，舉手投足戲感十足。（JHENG提供）

《千年舞臺，我卻沒怎麼活過》將於明年4月9日至4月11日於台北國家兩廳院隆重登場，並在劇院大廳同步展出JHENG與該戲聯名打造的臉譜系列珠寶特展。

JHENG彩色剛玉碧璽臉譜墜飾，107萬8000元。（JHENG提供）

JHENG翡翠臉譜墜飾，121萬元。（JHENG提供）