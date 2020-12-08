南韓大勢女團MAMAMOO，日前以全新單曲〈Dingga〉橫掃各大音樂排行榜，人氣也跟著水漲船高。而25歲的成員華莎，近日在個人社群平台上曬出吸睛的舞台造型及私服穿搭，再次引起粉絲們熱烈討論。

6日所舉行的「2020 MAMA頒獎典禮」上，華莎的舞台造型維持一貫的性感火辣，以短版西裝外套內搭平口小可愛，下半身則是以高衩熱褲搭配網襪，大秀翹臀曲線與腹肌，嗨翻全場。

華莎昨日(7日)也不忘在個人IG上曬出私服穿搭，只見照片中她穿著Burberry經典針織外套與牛仔褲，並以紅色小包做為整體造型的亮點。未料，正面照才發現原來華莎的外套裡什麼都沒穿，使雙球弧線若隱若現相當性感，吸引超過93萬人按讚，粉絲還忍不住留言「太辣了」、「紅唇配紅包，不要太性感」、「媽呀！這照片太致命了」成功為該品牌製造話題。

MAMAMOO於2014年以4人團體出道後便以渾厚又具穿透力的嗓音，加上團員獨特的魅力，吸引大批海內外粉絲的喜愛，先後以《Starry Night》、《HIP》、《Egotistic》、《gogobebe》等暢銷單曲登上下載排行榜。而擁有黝黑又性感的皮膚與歐美人般葫蘆身材的成員華莎，更是經常以前衛的穿搭風格登上熱搜版面，成為各大品牌爭相合作的超人氣女星。