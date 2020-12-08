南韓「性感小野馬」泫雅，目前因罹患「迷走神經性昏厥症」病症加重而在家休養，但她依然持續透過社群平台與粉絲分享近況及私下穿搭。泫雅近日便在IG上PO出多張照片，超狂的好身材吸引大批粉絲注意。

泫雅自出道以來就以火辣、性感的穿搭風格而聞名，在近日公開的照片中，她穿著一件白底黑點的短版拉鍊外套搭配黑色皮褲，站在公司「P NATION」的背板前，對著鏡頭擺出各種鬼臉及俏皮的表情。

仔細一看才發現，泫雅疑似想展現近日積極健身的成果，大秀驚人的ㄑ字腰部曲線，吸引超過38萬人按讚瘋傳，並紛紛留言「天哪！這腰怎麼練的」、「泫雅不要再瘦下去了」、「好美的腹肌線條」、「這是要準備復出了嗎？」引發網友熱烈討論。

泫雅擁有美艷的外表與絕佳的舞技，讓她自女團4minute出道後便吸引眾人的目光，成為SOLO女歌手後更是以性感的舞姿及火辣的形象橫掃全亞洲。不過泫雅也因長期罹患憂鬱症及「迷走神經性昏厥症」，讓她多次在工作中發病昏倒，而被迫暫停演藝活動。