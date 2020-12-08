2020年MOSCHINO秋冬男裝系列中，Jeremy Scott以「手繪」為發想，將滿版人像或是標誌性LOGO以手繪的方式呈現色調維持經典黑白灰為基底，選用海軍藍為季節色，為秋冬注入活力氣息，而男藝人也搭上這風潮穿出手繪感造型。

胡宇威近日為新劇忙於宣傳似乎也是運動健將，擁有陽光般的氣質則是選穿以剪貼LOGO為設計的休閒服，黑色顯眼的標誌性LOGO，以剪貼手法拼接於沉穩的海軍藍色上，是為秋冬造型注入帥氣的時髦穿搭。

新生代男星陳昊森在近期討論度極高的電影「刻在你心底的名字」中擔綱男主角，除了人氣大增，更是入圍金馬獎最佳新人獎；大男孩般的外表，眉宇間帶著陰鬱的獨特氣質，巧妙的演繹MOSCHINO秋冬系列滿版LOGO 大學，及滿版的手繪線條感人像長褲，搭配上MOSCHINO標誌性的LOGO，呈現衝突卻和諧的時尚感。

MOSCHINO 2020 秋冬男裝。(圖/品牌提供)

歌王蕭敬騰日前出席活動時，則將MOSCHINO 5個口袋的工裝外套二件不同尺寸疊穿，打造多層次感；全黑的裝扮更透過搶眼的手繪人像圖騰帶來滿滿生命力，沉穩中帶點調皮童趣，與蕭敬騰的氣質格外相襯。