英國新冠肺炎疫情雖持續在各地延燒，但威廉王子與凱特王妃依然持續透過各種方式關心各地疫情。近日，兩人進行為期3天的皇室巡迴之旅，凱特王妃這幾日的穿搭，也被眼尖的粉絲發現「舊衣4穿」，在網路上引起熱烈討論。

為了感謝在疫情期間持續堅守工作崗位的醫護及工作人員，威廉王子與凱特王妃首次搭乘大眾交通運輸工作，以火車視察英格蘭、蘇格蘭與威爾斯等多個地區並向相關人員表示慰問及感謝。而凱特王妃的品味一向都被視為「最高穿搭指南」，這次她也再度展現高段的穿搭手法。

凱特王妃6日晚間與威廉王子一同前往倫敦尤斯頓車站時，她穿著愛牌Alexander McQueen多年前所製作的軍綠色軍裝大衣，搭配十分有耶誕節氣氛的平價格紋圍巾與經常的出現的碎花口罩，看起來優雅但不厚重，不過這件大衣其實早在今年1月時就曾亮相。

7日抵達蘇格蘭後，凱特王妃則是換上設計師Catherine Walker同名品牌的水藍色大衣現身，而這件大衣也被鐵粉們發現「4度舊衣新穿」，它除了在2018年王妃懷有路易小王子參訪挪威時2次出現外，2019年參加教堂禮拜時也曾穿過，這次則是第4次出現。雖大衣始終是同一件，但凱特王妃靠著不同的配件及飾品展現不同的風味，勤儉的個性也再度獲得大眾的肯定。