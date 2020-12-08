24歲大陸新生代女星哈妮克孜因在節目中表演《一夢敦煌》舞蹈一炮而紅，來自新疆烏魯木齊的她五官深邃立體，以異域高顏值被譽為「四千年難得一遇的美女」。近日，哈妮克孜曝光一組最新時尚大片，只見模樣清純的她化上「花朵妝」，以仙氣爆棚的模樣令粉絲們看了全被電暈。

哈妮克孜近日登上時尚雜誌《昕薇》12月刊，在大片中，哈妮克孜先是換上黑色薄紗裙，在一頭浪漫捲髮點綴上花朵裝飾，以美少女造型展現青春氣質，隨後換上灰色條紋西服套裝演繹幹練感，最後則以一套高開衩黑色長裙出場，下半身尺度大開直逼腿根，火辣模樣令人超驚艷。

哈妮克孜先是換上黑色薄紗裙以美少女造型展現青春氣質。（圖／摘自微博@娱乐正经点儿）

最後則以一套高開衩黑色長裙出場，下半身尺度大開直逼腿根，火辣模樣令人超驚艷。（圖／摘自微博@娱乐正经点儿）

哈妮克孜寫真一曝光，瞬間引發粉絲們討論，眾人紛紛大讚：「感覺花花和蝴蝶長在哈妮臉上一樣」、「好想看哈妮拍更多大片，期待值拉滿了！ 」、「仙女本仙」、「太美啦～好想get同款～」、「我吃姐姐的顏值」、「這個花朵妝可以出教學嗎」等。

24歲大陸新生代女星哈妮克孜因在節目中表演《一夢敦煌》舞蹈一炮而紅。（圖／摘自微博@娱乐正经点儿）

哈妮克孜2018年在綜藝選秀節目《國風美少年》上大跳敦煌舞，除了舞藝精湛，驚為天人的美貌更讓她瞬間引發關注，後續立刻被藝人陳赫簽下成為藝人，今年則主演個人首部古裝劇《天舞紀》，也在奇幻喜劇電影《赤狐書生》中尬上一角，未來發展備受關注。