性騷案連鎖切割！乖乖、Mister Dount下架「福灣巧克力」聯名商品

福灣巧克力日前爆發「福灣莊園」性騷擾女員工案，該莊園許姓董座，也就是福灣巧克力創辦人許華仁的父親，因遭到法院判刑，使台灣網友群起抵制，近期桂冠湯圓也因新品「巧克力湯圓」使用福灣的原料，遭到網友圍剿，使桂冠緊急發出聲明，表示將全面停產。

該事件也因桂冠公司起頭，今日發生連鎖切割效應，包括乖乖公司今（8日）也宣佈，已全面自主下架與福灣巧克力的聯名乖乖產品，下架之產品並將轉捐贈給社會福利機構；此外，Mister Dount也表示全面下架7款「可可波提」等福灣巧克力聯名商品。該事件也已重創福灣品牌商譽。

乖乖福灣巧克力玉米脆條，已全數自主下架。（乖乖提供）

乖乖聲明稿：乖乖自主下架福灣聯名產品：

1. 即日起乖乖公司自主下架與福灣巧克力之聯名產品，並於通路上停止販售該商品。

2. 惜食愛地球，下架之產品將轉捐贈給需要的社會福利機構做妥善的運用，不浪費食物。

3. 基於善意共好的初衷，乖乖公司向來以聯名的方式支持在地優質品牌，未來聯名前也將更審慎選擇聯名品牌的口碑及信譽，本公司堅持以良品保障消費者權益。