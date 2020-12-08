日本「最美牙醫」之稱的超人氣網紅西原愛夏(Manaka Nishihara)，即將在12月19號舉行攝影活動，她在個人社群平台上積極為活動宣傳並送上火辣穿搭，令網友們大噴鼻血。

西原愛夏因特殊的工作身份，並擁有甜美臉蛋、F級的豐滿上圍，加上經常在網路上不吝嗇的曬出「性感福利照」，大方展現凹凸有致的身材，讓她迅速在網路上竄紅，吸引超過19萬人追蹤。2011年進入娛樂圈後，紅西原愛夏也推出多本寫真集，成為不少男性心目中的性感女神。

西原愛夏近日為了即將舉辦的寫真攝影活動，在個人IG上貼出活動公告並附上性感辣照，照片中她掀起寬版T桖，大方秀出內搭蕾絲內衣及火辣丁字褲，配上燦爛的笑容，讓粉絲們忍不住暴動。

西原愛夏不久前也曾在IG上曬出工作側拍照，慶祝自己25歲生日，從背後看疑似沒穿的泳裝，轉到正面才發現側面挖空的設計讓她的腰線看起來更加纖細，曼妙身材也相當吸睛，引起網友忍不住留言「太可愛了」、「性感的寶貝生日快樂」。