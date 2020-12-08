不論是在《怪胎》飾演潔癖的強迫症患者，或是在公視大戲《大債時代》中飾演YOUTUBER推銷員，林柏宏自然流露的喜感，為他俊俏討喜的外型優勢加分不少，寬廣的戲路、演什麼像什麼的優異表現，加上肯吃苦不怕挑戰，成為最被看好的年輕世代男星。
「我私底下講話很慢，都會先想一想才說出口，但拍《大債》時我說話像連珠砲，還得對著手機鏡頭說不停！」林柏宏坦承，錄製
YOUTUBE影片時他NG了很多次，從中也體會要當YOUTUBER真的很難，要以三寸不爛之舌說服別人掏錢買東西，更難。
林柏宏笑說，他事前做了不少功課，觀摩很多網路理財達人、分析股盤「老師」的影片，揣摩他們說話的神韻、手勢、口頭禪，發現要說服別人，一定要以對方的立場來思考問題，然後自問自答，引起共鳴，這樣的說服才最有效，「因為研究很多理財老師的網路頻道，現在我也懂一點理財投資了！」
拍《大債時代》也有輕鬆的一面，林柏宏與大霈（李霈瑜）在戲中分別飾演個性、理財方式和金錢觀皆極端差異的人，戲中少不了爭執，戲外兩人也常鬥嘴嬉鬧，還一起尬歌、玩音樂，幾乎是從戲裡一路耍嘴皮子到戲外，也因此成為很麻吉的好友。
林柏宏為宣傳《大債時代》進棚拍攝寶格麗時尚專題，佩戴要價不菲的珠寶，貴氣逼人，包括寶格麗最經典的B.zero1 Rock系列項鍊與戒指，以及SERPENTI VIPER系列的手環等，層疊混搭的佩戴方式，充滿搖滾龐克的時尚感，為整體造型更添帥氣。
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