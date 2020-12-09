大陸女星吳宣儀以甜美外型及166cm姣好身材擁有超高人氣，過去以韓國女團「宇宙少女」成員身分出道，在隊內擔任領舞和副唱，後續參加選秀節目《創造101》拿下第2名後聲名大噪，並以第二名的身份入選限定組合「火箭少女101」。先前她火熱推出新歌，更在個人社群平台上PO出一系列美照，火辣模樣瞬間掀起網友們一陣熱議。

吳宣儀先前推出首張個人EP，其中新歌《Betty Baby》及宣傳大片在近期上線，曲風以藍調浪漫襯托她的溫柔氣質，只見在一系列寫真中，她身著淡藍色格紋短裙登場，平口剪裁大秀雪白的直角肩與骨感的鎖骨線條，下半身加碼秀出逆天長腿，成功以性感穿搭詮釋純欲風。

吳宣儀清純的造型一曝光就引發廣大迴響，性感曲線讓粉絲們全看傻，紛紛狂讚：「按捺不住心跳」、「吳宣儀美翻了」、「不愧是女神」、「美貌太驚人」、「新歌好好聽呀謝謝你」、「寶貝兒真的很喜歡自己這套圖耶」等。

過去吳宣儀與孟美岐都是《創造101》的人氣選手，兩人的C位之戰向來是外界關注的焦點，最終由孟美岐拿下總冠軍，吳宣儀曾大方表示：「我覺得我自己就是努力過了，那我不會後悔。」極佳風度讓她擁有超人氣，堪稱高EQ女神。