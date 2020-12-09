42歲台灣名媛孫芸芸以高顏值美貌及優雅氣質聞名，受封「台灣第一名媛」，早婚的她21歲嫁給富二代老公廖鎮漢，隔年22歲就生下第一胎，如今兩夫妻育有1子1女。晉升辣媽後，孫芸芸仍自帶女神光芒，是不少女性的時尚典範。近日，她在IG曬出「上班穿搭」，以纖瘦的手臂線條驚艷眾人。

孫芸芸除了保養功夫一流，更在穿搭上自有一套風格，近日她大方公開曬出私下的穿搭照，並寫下：「這是我上班隨性的穿搭，你們上班穿什麼？」以提問方式跟粉絲們互動，更俏皮透露自己「我真的很愛穿黑色而且每一件都長得很像」，以背心配短褲的個性組合讓人眼睛一亮。

照片中，孫芸芸身穿黑色墊肩款的無袖背心，戴上帥氣的墨鏡，寬鬆版型看起來格外休閒，搭配上淺藍色牛仔熱褲，腳踩綁帶設計的高跟涼鞋，大方秀出纖細的雙腿，簡單俐落卻散發滿滿少女氣息，絲毫看不出歲月帶來的痕跡，令人相當佩服。

孫芸芸勻稱的身材比例讓粉絲們看了直呼：「美！就是美」、「腿超美」、「我也愛黑色」、「你穿這雙鞋太性感了」、「超級辣媽」、「超美的」等。