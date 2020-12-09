香港「鐵肺歌后」鄧紫棋擁有甜美外表與超廣聲域，在兩岸三地都獲大批粉絲愛戴。近日鄧紫棋受邀出席迪奧(Dior)大秀時，以一襲刺繡洋裝優雅現身，凹凸有致的身材曲線也一併展現。

8日晚間在大陸舉辦的「迪奧2021秋季男裝大秀」上，邀請了馮紹峰、黃軒、馮德倫、鄭雲龍等多位大咖男星，鄧紫棋也受邀擔任座上嘉賓。只見公開的照片中，她以一頭浪漫的波浪長髮，搭配Dior的復古刺繡洋裝，腰部及下半身全透視的設計，讓性感美腿一覽無遺，加上拍照的角度讓腿部曲線更加延伸、修長。

粉絲們看了紛紛轉發並大讚「女神降臨」、「真的是絕世美女」、「波浪長髮+透視裙必須好評」、「仙女姊姊美暈我了」、「這幾張照片已收藏」。

鄧紫棋8日受邀出席Dior大秀。（圖／微博@GEM鄧紫棋）

鄧紫棋在Dior大秀上所穿的刺繡洋裝美暈眾人。（圖／微博@GEM鄧紫棋）

鄧紫棋近期可說是愛情、事業兩得意，除了在上個月發行全新單曲《萬國覺醒》受到網友好評外，她與富二代造型師男友Mark的感情也十分穩定，三不五時在社群平台上曬恩愛，閃瞎一票粉絲。