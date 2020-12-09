來自以色列的知名好萊塢女星蓋兒加朵(Gal Gadot)，原本6月將推出新電影《神力女超人1984》卻受到新冠肺炎疫情影響一延再延，她也因此獲得不少時間陪伴家人。蓋兒加朵近日便在個人社群平台上曬出私人獨照，隨性的坐姿吸引網友的目光。

蓋兒加朵擁有精緻的五官與178cm高䠷身材，2004年贏得「以色列小姐」頭銜後便代表國家參加「環球小姐」的選美比賽，雖沒有得名但也因此開啟了模特兒之路，登上各大時尚雜誌封面，並進入演藝圈積極試鏡，陸續在《玩命關頭》系列電影及《非法999》、《蝙蝠俠對超人：正義曙光》等電影中嶄露頭角，2017年更憑著《神力女超人》聞名全球。

蓋兒加朵所主演的新電影《神力女超人1984》，原本因疫情的關係遲遲未上映，但根據《紐約時報》（The New York Times）的報導中指出，片商華納兄弟為了讓電影能夠順利在12月中於電影院及HBO Max同步上映，特別加碼1000萬美金(近3億台幣)補償蓋兒加朵原本該得到的票房分潤，引起網友熱烈討論。

另外，蓋兒加朵不久前也在IG上更新近況，只見她穿著一件U領撞色洋裝慵懶的坐在庭園中的沙發上享受午後的陽光，隨性的坐姿也使一雙大長腿一覽無遺，吸引超過222萬人按讚，網友更紛紛留言「女神！想妳了」、「終於等到你的電影了」、「這件裙子真好看」。