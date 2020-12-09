南韓女子天團TWICE先前傳出日籍成員SANA曾接觸新冠確診女星金請夏，造成恐慌，TWICE全員也在事後趕緊檢測，所幸均未染疫，其中另名日籍成員MOMO在採檢結果公開後首次露面，吸引網友熱烈討論。

韓國疫情持續升溫，娛樂圈傳出工作人員及電視台人員接連染疫，就連女團EVERGLOW成員王怡人、金施賢，以及剛發佈新單曲《Dream of You》的金請夏也中鏢暫停工作，使得演藝圈人心惶惶。好在曾與金請夏接觸過的TWICE成員，檢驗結果皆為陰性，才讓粉絲鬆了一口氣。

TWICE日籍成員MOMO事後也在官方社群平台上露面，發文詢問粉絲「ONCE都在做什麼呢？」，並附上多張自拍照。只見她穿著胸口鏤空的透視造型洋裝，對著鏡頭擺出不同的嫵媚表情，其中一張由上往下拍的「上帝視角」，使美胸弧線一覽無遺，吸引逾118萬人按讚。

粉絲更忍不住紛紛留言「還好妳們都沒事」、「MOMO也要注意健康別著涼了」、「這幾張照片要電死我了」、「MOMO的身材真好」引起熱議。