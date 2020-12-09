美國24歲新生代超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid），擁有空靈的厭世外表與175cm高䠷的火辣身材，讓她在網路上吸引超過3600萬人追蹤。貝拉哈蒂德日前在社群平台上曬出工作時的側拍辣照及影片，大展凹凸有致的好身材，也成功引起網友的熱烈討論。

受到新冠肺炎疫情持續在美國延燒，不少大型時尚活動紛紛暫停，連帶著模特兒的工作量也銳減，但貝拉哈蒂德還是運用家中的擺飾以及專業的姿勢為各大時尚雜誌拍攝封面，敬業程度讓網友們大感欽佩。

貝拉哈蒂德近日疑似接下新的工作，在IG上曬出造型側拍影片與粉絲們分享。只見她穿著一件黑色短版上衣，內搭半罩式蕾絲內衣，大方秀出飽滿半球，配上貝拉嫵媚又性感的眨眼表情，電暈一票粉絲，吸引超過467萬人按讚轉發。

貝拉哈蒂德隨後又PO出去年在巴黎，與好友共同工作時所拍攝的花絮照，火辣的透視絲襪勾勒出貝拉哈蒂德的翹臀與超長美腿，網友看了紛紛大讚「身材真是太好了」、「寶貝妳辣慘了」、「我愛這組照片」。