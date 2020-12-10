22歲大陸女星宋祖兒以水汪汪電眼及纖瘦身材走紅，童星出道的她從小美到大，以鄰家氣質形象圈粉無數，由於五官精緻、皮膚白皙，更被譽為「小張柏芝」 ，是新生代女星中的國民閨女，好品味也讓她晉升粉絲們的穿搭指標。近日，她曬出一組美腿寫真，讓眾人看了直呼「戀愛了」。

近日宋祖兒在個人微博曬出一組穿搭美照，並寫下註解「不潮不出街」，只見照片中，她綁起活力滿分的高馬尾，穿上全套 Gucci 黑色復古帽T搭配上藍色印花短裙，腳踩低筒白球鞋，大秀纖細的長腿，她隨性坐在鏡面椅上擺出美腿，輕鬆展現帥氣的街頭潮流感。

宋祖兒穿上全套 Gucci 黑色復古帽T搭配上藍色印花短裙，腳踩低筒白球鞋，大秀纖細的長腿。（圖／摘自微博@宋祖儿lareina）

為了營造輕鬆感，宋祖兒更手拿切了一半的百香果，一系列俏皮美照果真吸引粉絲們紛紛狂讚：「來啦來啦，寶貝好酷」、「今日份營業達成，百香果味兒的girl」、「可可愛愛」、「今天又是一個酷酷的女孩」、「真是個絕世大美女」等。

近日宋祖兒在個人微博曬出一組穿搭美照，並寫下註解「不潮不出街」。（圖／摘自微博@宋祖儿lareina）

近期，宋祖兒也特別出演由宋佳、陳赫主演的都市時尚職場劇《盛裝》，另外，全新當代都市劇《喬家的兒女》也火熱拍攝中，令廣大粉絲都相當期待。