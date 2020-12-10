32歲大陸女星闞清子擁有姣好面孔及165cm好身材，過去在古裝劇《新還珠格格》中飾演和小燕子搶永琪的「欣榮格格」一角而被觀眾所熟知，也曾演出《深夜食堂》、《大漢情緣之雲中歌》等劇。先前，闞清子以一身深V勁裝亮相金雞獎閉幕式，大秀白皙酥胸。

寫真中，闞清子穿上一套純白色蝴蝶袖深V裙登場，低胸的領口設計尺度十分惹火，從鎖骨處一路向下開，直逼肚臍的開衩超前衛，她更側身入鏡，讓前凸後翹的S曲線一覽無遺，為了增添層次感，她配戴上份量感十足的鑽石耳飾及項鍊，整體造型華麗又優雅。

闞清子穿上一套純白色蝴蝶袖深V裙登場，低胸的領口設計尺度十分惹火。（圖／摘自微博@阚清子）

在先前的金雞獎閉幕式中，闞清子除了曬出後台美照，也寫下心願：「希望下次可以帶著自己團隊來……​​​​」展現野心令粉絲看了感動不已。

在先前的金雞獎閉幕式中，闞清子除了曬出後台美照。（圖／摘自微博@阚清子）

闞清子絕美寫真一曝光立刻引發討論，眾人看了紛紛回應：「清子你是全場最漂亮的」、「天真的超級驚艷啊清子」、「闞清子好絕！長在我審美上」、「這是什麼絕世美少女」、「迪士尼在逃公主清清子」、「萬年一遇的美顏啊」等。