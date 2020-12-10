大陸33歲女星宋茜（Victoria），今年因演出偶像劇《下ㄧ站是幸福》而人氣再度上漲。宋茜日前受邀出席在上海所舉辦的Cartier耶誕節點燈儀式時，以一襲胸口大開的黑色晚禮服優雅出席，立即成為全場矚目的焦點。

宋茜過去曾以女團f(x)隊長身份在韓國出道，但自2019年與SM娛樂合約到期後便不再續約，事業重心轉回家鄉大陸發展，一連接下《下一站是幸福》、《他其實沒有那麼愛你》、《八月未央》、《陌生的戀人》、《風起洛陽》等多部電視劇，今年更以《下一站是幸福》中所飾演的孫藝荷一角而爆紅，人氣相當旺。

宋茜9號現身上海，為精品品牌Cartier所舉辦的耶誕節點燈儀式擔任點燈嘉賓，在活動開始前宋茜工作室便率先在網路上公開當晚的造型。只見她穿著一件暮金孔雀翎晚禮服，領口V至胸下的設計使她一側身好身材一覽無遺，裙襬則是如孔雀開屏般散發女人味相當吸睛。

網友們看了也紛紛大讚「總是被她的美貌給征服」、「氣質太好了」、「這次的造型連生圖都絕美」、「美到無法言喻」引發熱烈討論。