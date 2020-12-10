南韓女子天團TWICE，繼台灣成員子瑜發行個人寫真書《Yes, I am Tzuyu》後，來自日本的Mina也即將發行首本寫真書《Yes, I am Mina》，令粉絲們相當興奮。9日TWICE官方YouTube頻道中率先公開了側拍影片，美艷的造型吸引粉絲們熱烈討論。

TWICE日籍成員Mina在去年7月時，曾因爆發舞台恐慌症而暫停活動，不僅出門時總是低著頭避開媒體，看上去也十分緊張，好在那段時間有媽媽及成員們的陪伴，加上公司適時的讓她休養及治療，才在近日逐漸恢復自信，並以單曲《I CAN’T STOP ME》重回舞台。

另外，Mina也即將在本月30日推出個人首本寫真書《Yes, I am Mina》，並在網路上開放預購。官方YouTube頻道從7號開始也陸續公開側拍影片，而昨日釋出的最新花絮影片中，Mina換上多套造型並對著鏡頭擺出各種嫵媚的姿勢，其中一套紫色高衩禮服，更直接秀出白皙又修長的腿部曲線，令粉絲們直呼「受不了」、「買爆它」成功引起話題。

Mina即將推出個人寫真，並在花絮影片中大秀性感美腿。（圖／YOUTUBE）

先前傳出TWICE成員SANA，曾接觸過新冠肺炎確診女星金請夏而造成恐慌，但經過檢測證實所有TWICE成員皆為陰性，為求安全SANA也已進行自主隔離，讓粉絲們鬆了一口氣。