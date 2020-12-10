日劇男神木村拓哉與工藤靜香的兩個寶貝女兒木村心美與木村光希，於2018年陸續出道後便成為時尚寵兒迅速竄紅，也讓「木村一家」的一舉一動都成為鎂光燈的焦點。近日大女兒木村心美接受媒體採訪時透露，他們家私下的飲食方式，引起網友熱烈討論。

隨著木村光希2018年時透過雜誌封面出道，姊姊木村心美也在今年登上時尚雜誌《VOGUE JAPAN》封面，姊妹倆皆承襲了戲劇天王老爸木村拓哉與歌手老媽工藤靜香的優良基因與明星光環，不僅擁有亮麗的外貌，木村光希更有170cm高䠷的身材，使她們粉絲遍布全亞洲，人氣不斷攀升。

但她們能擁有吹彈可破的肌膚及纖細的身材，都要歸功於老媽工藤靜香的嚴格監督。先前日本媒體《女性自身》曾報導，工藤靜香為了維持她們的身材，飲食中盡量避免動物性油脂與砂糖，也會將白米改成糙米，並將糙米發酵來達到美容效果，她還會自己醃製納豆及泡菜來取代家中的零食。

木村心美日前接受媒體採訪時也透露，自從疫情爆發之後，她們一家便改變了生活方式，除了早上9點半就起床外，晚餐也提早至下午3點就吃完，也就是「半日斷食法」來有效控制家人的健康。

「半日斷食法」便是在兩餐間相隔12小時，這段時間也包含睡眠的時數，執行起來並不困難，專家也曾分析「半日斷食法」可以降低腸胃的負擔、穩定血糖，也較容易燃燒體脂。不過，這樣的飲食方式並不適合糖尿病、胃潰瘍等患者及懷孕婦女，若有相關疾病患者建議詢問過醫生再執行，才能瘦得健康又美麗。