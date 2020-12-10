南韓人氣女歌手宣美(SUNMI)，8月份發行與朴軫永合作的單曲《When We Disco》後，人氣再度暴漲。近日宣美也接下實境節目《一起跑步的關係》，並與知名女星哈妮、Chuu及YooA等人一同出席8日下午的發佈會。

宣美由女團Wonder Girls出道後，便憑著磁性嗓音與凹凸有致的火辣身材活躍演藝圈。而衣品絕佳的她，過去經常在個人社群平台上曬出私底下的穿搭大受粉絲的喜愛，沒想到綜藝實境節目《一起跑步的關係》發佈會上的穿搭，卻讓粉絲們相當傻眼。

只見同台女星哈妮、Chuu及YooA 3人都以俏麗短裙，搭配跟鞋現身展現青春活力，宣美則是穿著黃綠紅相間的復古條紋上衣搭配黑色魚尾長裙現身。寬大的袖子雖然有顯瘦的效果，但過長的衣襬使腰線下降，讓她的身材比例十分詭異。

宣美發佈會上復古上衣引起網友熱烈討論。（圖／Newsen）

粉絲看到後紛紛留言表示「我覺得造型師可以就地離職了」、「能把美女搞成菜市場大媽也是蠻厲害的」、「天哪！時尚災難」、「宣美站在她們旁邊看起來好突兀」、「完全靠顏值在撐場」引起熱烈討論。