南韓超人氣女團MAMAMOO於11月3日發行新單曲《AYA》後，一周內就攻下各大音樂排行榜，在不久前舉行的2020 MAMA頒獎典禮上，也成功拿下「最佳女子團體獎」，人氣再度暴漲。團隊中擔任隊長的頌樂(Solar)，近日受邀登上時尚雜誌封面，大秀纖細的腰線及凹凸有致的身材，吸引粉絲的目光。

雜誌《1st Look》釋出的照片中，頌樂展現與過去不同的風格，以乾淨、清新的直長髮造型搭配各種服飾現身，除了穿上細肩帶洋裝散發女人味外，也換上性感的中空裝辣秀纖細腰圍及曼妙身材曲線；其中一套穿著皮革外套與超短熱褲的造型最吸睛，只見頌樂雙腳大開，秀出白皙腿根搭配自然的表情，電暈一票粉絲。

網友看到後紛紛留言大讚「女神太好看了」、「好不一樣的頌樂」、「姊姊每次的造型都讓人驚艷」、「愛慘了這組照片」、「頌樂真是集聚可愛與性感」。

頌樂自10月也加入綜藝實境節目《感性露營》，在節目中自然不做作的個性，受到其他主持人稱讚，也再次圈入大批粉絲喜愛。