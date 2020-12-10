美國知名「話題女王」金·卡戴珊(Kim Kardashian)，雖已40歲並育有4名子女，但葫蘆型的火辣身材及前衛大膽穿著風格，讓她經常成為討論話題。近日，她在個人社群平台上曬出只穿比基尼的超惹火的度假私照，吸引網友的目光。

金卡戴珊自從與自家姊妹一同演出真人實境秀節目《與卡戴珊一家人同行》後，便一炮而紅成為家喻戶曉的人物。加上她經常在IG上PO出辣照製造話題，即使負面新聞不斷，人氣始終居高不下。另外，金卡戴珊所創立的服飾及彩妝品牌「SKIMS」、「KKW BEAUTY」，也因為在全球創下驚人的銷售，而讓她成功擠進「百億俱樂部」的名單中。

金卡戴珊身為全球最有影響力的女性之一，當然不忘為自家品牌做宣傳。近日她便在個人IG上曬出新推出的白色內衣及塑身褲穿搭，凹凸有致的曲線及腹肌線條十分吸睛。

金卡戴珊不久前也曾在IG上PO出全家一同度假時的照片，只見她穿著綠色三點式比基尼，大方展現火辣的曼妙身材，坐在浴缸旁享受冬天裡的暖陽，性感指數破表，吸引超過545萬人按讚。