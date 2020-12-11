匈牙利26歲知名超模芭芭拉帕爾文(Barbara Palvin)，年紀輕輕就曾兩次登上維密大秀（Victoria's Secret Fashion show）的伸展台，成為家喻戶曉的超模。近日，她在個人社群平台上曬出火辣的內衣穿搭，令網友們大噴鼻血。

芭芭拉13歲出道時，便憑著空靈外表與175cm的高䠷身材，在伸展台上發光發熱，加上超電藍眼及前衛的穿搭風格，讓她成為不少女性的流行指標。即使公開她與知名男演員迪倫·史普洛茲(Dylan Sprouse)交往兩年的甜蜜戀情，也絲毫不影響她的高人氣，反而獲得大批粉絲的支持，IG吸引超過1500萬人追蹤。

受到新冠肺炎疫情影響，芭芭拉雖工作量銳減，但她依然透過IG與粉絲們互動。芭芭拉日前為了幫知名內衣品牌維多利亞的秘密(Victoria's Secret)做宣傳，特別PO出穿搭辣照。

只見照片中芭芭拉穿著一件大紅色性感浴袍，內搭蕾絲玫瑰圖騰內衣及小褲，大展豐滿上圍及凹凸有致的曼妙曲線，吸引超過135萬人按讚，紛紛留言「太辣了」、「這身材真讓人受不了」。