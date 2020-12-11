美國24歲女演員兼歌手德芙卡梅隆(Dove Cameron)，2018年因在電影《神盾局特工》中飾演Ruby Hale一角再次爆紅。近日她推出新單曲《We Belong》並受邀登上雜誌封面，大方展現凹凸有致的身材，吸引網友的注意。

德芙卡梅隆以童星身份出道後，曾迪士尼頻道的原創影集《麗芙與麥蒂》中飾演女主角而打開知名度，清新甜美的形象深植人心，後來還在迪士尼原創電影《Cloud 9》及《星光繼承者》、《神盾局特工》中演出，人氣逐漸攀升。

德芙卡梅隆隨著年紀增長，穿著風格也越來越性感、大膽，近日她先在新推出的單曲《We Belong》MV中穿上火辣睡衣及平口透視蓬裙，展現性感舞姿，成功吸引網友的目光。

除此之外，德芙卡梅隆也受邀登上時尚雜誌《The Glass Magazine》的封面，在釋出的多張照片中，她所穿的西裝外套裡面疑似沒有穿，使東西半球若隱若現；下ㄧ張皮衣外套裡雖穿著綁帶比基尼一樣遮不住火辣的曲線，吸引65萬人按讚。