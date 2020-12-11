35歲台灣女星賴薇如過去憑藉人氣女團「七朵花」成員身分出道，以甜美外貌和152cm的嬌小身材圈粉無數，個性活潑的賴薇如近年積極在綜藝節目現身當來賓，更時不時就會在IG上發文與粉絲們互動，近日她登上時尚節目，以一身火辣透視裙驚艷全場。

賴薇如時常透過社群平台分享日常穿搭，只見照片中，賴薇如燙了一頭俏麗捲髮，帶上俏皮的報童帽顯得更年輕，以皮革短版上衣搭配上下半身薄紗材質的黑裙，以半透視的混搭法展現性感美腿，若隱若現的曲線相當吸睛。

只見她近日登上節目《女人我最大》，和大家一起針對衣服進行「斷捨離」的活動，她先是感謝主持人藍心湄拯救自己的衣櫃，更開心收下藍心湄收藏已久的皮草，並像個小粉絲一樣告白「又驚又喜的我，一穿上就脫不下來了！！我會好好對待它！！愛護它！！繼續把心湄姐的（時尚）精神傳承下去。」

賴薇如私下的穿搭品味超百變，備受粉絲們推崇，這次再度展現性感混搭風，讓眾人看了紛紛留言狂讚：「妳也太美了吧」、「哇！超感動！」、「腿超級美的」、「好瘦喔」、「薇如姊姊笑容滿面」。