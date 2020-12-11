32歲台灣女星許采晴（拐拐）以精緻巴掌臉及D罩杯好身材走紅，自從她染了一頭淺金髮後，個人形象更火辣，頗有歐美感。近日，拐拐在個人IG上曬出一系列冬季穿搭寫真耍辣，更相約同為女神的好友Rita（高鈺雯）一起展現婀娜多姿的曲線，照片一曝光瞬間引起暴動。

拐拐向來以火辣形象圈粉，就連時尚風格都是不少女性追隨的指標，她時不時就會在IG上示範穿搭，近日她與有著「千年一遇美女空姐」封號的Rita合體拍辣照，兩人一起換上剪裁簡約卻火辣破表的緊身洋裝，大露的養眼修長的好身材。

兩人依序換上多套勁辣服裝，包含性感針織貼身裙及粉嫩馬卡龍色開衩長裙，更穿上帽T，使出下身失蹤穿搭大秀美腿，絕美體態令粉絲們看了目不轉睛，紛紛大讚：「兩位都好正，衣服也好好看～」、「喜歡粉色大帽T!」、「超級正」、「好美啊寶貝」、「可鹹可甜辣起來吧」等。

拐拐早期從網拍模特起家，曾獲網友票選為「2014年網友心中的10大網拍女神」第一名，晉升新一代宅男女神，而近年她更發揮強大商業頭腦，推出自創運動內衣品牌S'dare，把自己當成活招牌，運用自身影響力宣傳服飾，受封最辣老闆娘。