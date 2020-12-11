南韓性感DJ MIU，與DJ SODA一樣擁有天使臉孔、魔鬼身材，使受到廣大網友的喜愛，IG吸引超過139萬人追蹤，粉絲遍及全球各地。近日MIU於社群平台上更新近況，大方曬出穿著泳裝的惹火身材令粉絲們看得臉紅心跳。

MIU過去就因甜美的外表及水靈大眼都與少女時代中的潤娥十分相似而聞名，也因此有了「兇版潤娥」的封號，在網路上及DJ界迅速竄紅。在疫情爆發以前，她也經常以火辣的穿搭飛往世界各地表演，炒熱現場氣氛，但疫情爆發後她便將重心轉向網路，除了積極更新YouTube影片外，也不忘透過IG曬出各種「福利照」，大秀凹凸有致的曲線。

MIU近日便在IG上也PO出多張照片更新近況，只見她先是曬出29歲的慶生照，在文中感謝朋友的陪伴也感謝粉絲多年來的支持，吸引超過3萬人按讚並送上祝福。

隨後MIU也不忘曬出辣照，照片中她穿著一件黑色V到肚臍的連身泳裝，身體微微前傾對著鏡子自拍，飽滿的雙峰弧線與S級的曼妙身材一覽無遺，令粉絲看了忍不住暴動，紛紛留言直呼「辣瘋了」、「鼻血流不停」。