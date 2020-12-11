南韓女團Berry Good成員祚弦，以甜美外表、凹凸有致的身材吸引粉絲的注意。近日她與其他成員一同登上節目表演並宣傳新歌《Simply K-Pop》，突兀的穿搭吸引網友熱烈討論。

2016便出道的Berry Good，出道4年嘗試各種風格成績始終平平，只有成員中的祚弦，在去年的遊戲站台活動上因扮演劇中性感人物而因此爆紅，豐滿的上圍也讓她因此收到內衣廣告的代言邀約，近日更接下新電影《용루각》的演出邀約，人氣逐漸攀升。

Berry Good在11月5日也終於推出全新單曲《ACCIO》並開始積極宣傳跑行程，日前她們受邀登上節目《Simply K-Pop》時，祚弦穿著黑底白點襯衫與短裙外搭一件大紅色外套，並已腰帶勾勒出腰線展現復古風味，但裙子疑似過短在她熱舞時頻頻露出蕾絲安全褲，加上視覺感相當衝突的黃色絲襪，都讓人看傻了眼。

Berry Good成員祚弦近日為新歌登上節目宣傳。（圖／Newsen）

網友也忍不住紛紛留言「造型師又要拖去砍了」、「這絲襪顏色我真的不懂」、「裙子太短了吧太尷尬了」引發話題。