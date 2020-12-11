29歲的旅日台籍性感女神潘家儀(咖滋咪)，近日為了即將推出的全新寫真DVD積極健身，並在社群平台上曬出當天的造型自拍照，火辣的身材曲線令網友們大噴鼻血。

潘家儀擁有清純又甜美的臉蛋，加上「超兇」上圍，使她去年一推出個人寫真DVD《 教教我 潘老師》（おしえて！パン先生）便成為各大銷售榜單的第一名，日前她也在個人IG上宣布即將推出新作品，令粉絲們相當興奮。

為能持續製造話題，潘家儀近期也公開了拍攝當日的花絮照，只見她穿著海軍風比基尼，辣秀苦練多時的腹部曲線及凹凸有致的身材，但罩杯疑似太小遮不住飽滿酥胸，使整體造型更加性感火辣，吸引超過7千人按讚。粉絲紛紛留言「腰線都出來了，很棒耶」、「身材真好，線條很美」、「覺得很優」、「等不及要看妳的作品了」成功引起話題。

潘家儀12歲時曾在Cosplay界以「野臣一美」之名闖出名號，16歲成為模特兒後，再以無名小站的「兇兇的正妹咖滋」爆紅。大學時期就讀日文系的她，後來順利進軍日本寫真界接下多項代言，還在西門町開設「夢幻莊園」女僕咖啡廳並投資區塊鏈及IT產業，成為多角經營的女性企業家。