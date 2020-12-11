謝欣穎、范少勳受邀出席adidas「耶誕期間限定店」，adidas這次推出的主題是探索太空，問到謝欣穎與范少勳想造訪的星球是月球及水星，也要邀請粉絲一起來新光三越台北南西三館一樓朝聖迎向外太空。

adidas自NASA ARTEMIS計畫汲取設計靈感，推出一系列Space Race太空限定鞋款與服飾，顛覆性呈現太空美學。謝欣穎穿著adidas Originals，黑色緞面馬甲搭配拉鍊中長裙，若隱若現展露腿部線條；外罩銀色緞面材質夾克，營造未來感太空氛圍；被問到想去哪個星球時則選最近月球，目的只想去看看月球的另一面有沒有外星人；范少勳穿著adidas Space Race系列黑色套裝，腰間金屬感外套與腳踏的迷幻銀色Ultraboost20鞋款交相輝映，以飽富星際意象設計，范少勳提到想去水星，只因為喜歡游泳，而腳上的Ultraboost20鞋款，腳感非常回彈輕巧，讓我好像真的可以一秒跳上外太空。

謝欣穎(左)與范少勳(右)想造訪的星球是月球及水星。(圖/品牌提供)

adidas推出一系列Space Race太空限定鞋款與服飾。(圖/品牌提供)

adidas Space Race太空聖誕期間限定店即日起開幕，以adidas專屬火箭、星際聖誕樹和星雲環藝術裝置，打造最具太空感的潮流購物空間以及最強聖誕拍照基地，邀請運動與時尚愛好者一同check-in，不能出國，就來adidas期間限定店，一起潮上外太空！