大馬正妹周甄娜（Jenna）以不科學的爆乳曲線和158cm小隻馬身材走紅，日常她熱愛展現自我，時不時就會發出福利美照圈粉，目前在IG上已經累積超過251萬位追蹤者關注，人氣居高不下。近日，周甄娜發出一張圍裙寫真，傲人美胸幾乎彈出半顆，超大尺度令人看了全傻眼。

周甄娜向來以惹火作風聞名，這次她再度展現好身材，穿上一件白色圍裙就入鏡，兩件式的剪裁看起來布料超少，加上薄紗材質意外引人遐想，不過最引人注意的是她的巨無霸上圍，左右雙邊的豐滿弧線幾乎藏不住，讓大票粉絲全被誘惑。

周甄娜除了發出誠意十足的美照跟大家說早安，更在貼文中表示這天是拍攝的工作日，時不時就會發文與粉絲互動，積極展現親民的一面，養眼畫面令粉絲們看了全融化，紛紛激動回應：「早安女神」、「我要受不了了」、「噴鼻血」、「可以娶你嗎」等。

周甄娜被眾多粉絲們封為「真人版娜美」，目前她除了是知名直播主，更是瘦身品牌代理商，善用自身優勢經營自己，已經是IG界人氣女神，一舉一動都能瞬間引發話題。