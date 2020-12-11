逾百年來，漢米爾頓（Hamilton）一直是專業飛行員青睞的腕錶品牌，也是為飛行社群提供所需的精確時計，包括1918年美國初設的空郵服務，至現代各領域的飛行員。今日，新世代男星林哲熹現身漢米爾頓發表全新飛行系列 「Khaki Aviation Converter」發表會，親身分享新款腕錶搭配以及飛行夢。
林哲熹提及，他自小受 Tom Cruise 的《捍衛戰士》影響，從此懷有飛行員夢想，想像過自己搭配所有飛行員的護目鏡、飛行外套、飛行錶等。他也開心地分享此次「Converter」發表會彷若是飛行夢的起始點，更透露希望能夠配戴飛行腕錶登上大銀幕。
林哲熹分享，今年暑假期間欣賞了強檔大片《天能》以及重新上映的《星際效應》，片中主角都配戴Hamilton腕表，他笑稱「若是以後有機會接下飛行員角色，並且配戴Khaki Aviation Converter腕錶，感覺就是夢想成真。」
漢米爾頓於 1892 年在美國賓夕法尼亞州的蘭開斯特創立，於 1957 年和 1970 年分別推出全球首款電子腕錶與LED跳字腕錶，一直在精準製錶業享譽盛名，積極推動設計、科技和工藝的創新發展，更同步了早期美國鐵路的時間，並為軍人、飛行員和好萊塢明星提供可靠的時計，曾於大銀幕亮相逾 500 次。
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