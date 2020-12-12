韓國男星金宣虎近日以Netflixt新上檔韓劇《Start-Up》引發關注，外型帥氣的他因演技自然被譽為戲劇界新星，金宣虎更會時不時在自己的媒體平台發佈穿搭照圈粉，照片中的他掛上暖男笑容，搭配一身 FENDI 西裝，展現出戲外紳士迷人的魅力。

在韓劇《Start-Up》第15集中，金宣虎穿著 FENDI 拼接式西裝外套，從未拆解時的正式西裝到拆解後的短版潮流感，解構式設計讓外套有雙重穿法也呈現出不同風格；內裏搭配V領羊毛針織衫，下半身則為同系列羊毛西裝褲，成套灰色西裝與秋冬季節相互呼應，讓金宣虎在劇中也多了一絲穩重的感覺，散發成熟魅力。

1925年 Adele 與 Edoardo Fendi 在羅馬創立 FENDI，接著開設首間皮包精品店及皮草工坊，隨即獲得國際市場一致崇高的口碑，FENDI 以其優雅、工藝、創新及風格，成功在國際市場上建立品牌形象。

1965年開始與已逝的 Karl Lagerfeld 合作，1992年時 Silvia Venturini Fendi 擔任 Karl Lagerfeld 在創意指導方面的副手。1994年對她委以重任，負責皮件配件方面的設計工作，又接手指導設計男裝系列。2000年 LVMH 集團收購 FENDI，2001年 LVMH 集團成為 FENDI 最大股東。2020年9月 Kim Jones 接任 FENDI 的女裝高級訂製、成衣與皮草系列藝術總監一職。今日 FENDI 的品牌形象與品質、傳統、實驗及創意劃上等號。