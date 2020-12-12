南韓女團Apink中的最小成員吳夏榮(오하영)，5月份開啟個人YouTube頻道後就經常在網路上分享生活並與網友一起玩遊戲，人氣再度上升。吳夏榮近日也在社群平台上曬出旅遊時的私服照片，意外秀出性感好身材，吸引網友們的目光。

今年受到新冠肺炎疫情影響不能出國，吳夏榮只好在個人IG上，曬出幾年前前往海外旅遊時的照片回憶當年的時裝，只見照片中的她穿著紅色深V吊帶上衣搭配草帽與可愛的笑容，大方秀出白皙肌膚與性感深溝，令粉絲們大噴鼻血。

紛紛留言表示「夏榮妹妹太美了」、「想不到夏榮身材這麼好」、「妹妹不能這麼辣！！」、「天哪！太可愛了」、「好想趕快看妳表演」吸引超過17萬人按讚。

吳夏榮擁有甜美外表、高䠷身材與清新氣質，由女團Apink出道時便受到粉絲們喜愛，2018年時還曾在韓國網站MyRank所舉辦的「忙內美爆棚女偶像」票選活動中獲得第一名。去年吳夏榮也首度推出個人迷你專輯《OH！》，正式以獨立歌手的身份再次出道，受到大批粉絲的支持。