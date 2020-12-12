法國35歲知名女演員蕾雅瑟杜(Léa Seydoux)，即將在明年推出電影《007：生死交戰》，並在劇中飾演龐德的摯愛，與男星丹尼爾·克雷格(Daniel Craig)有多場精彩對手戲，讓人相當期待兩人合作。蕾雅瑟杜近日也受邀登上時尚雜誌封面，化身性感女神瑪麗蓮夢露，辣秀性感好身材。

蕾雅瑟杜擁有空靈外貌與清新的氣質，加上自然又細膩的演技，使她在2008年演出電影《巴黎小情人》，並以此劇獲得凱撒電影獎「最具潛力女演員獎」的提名後知名度大開，陸續在《羅賓漢》、《美麗的刺》、《午夜·巴黎》、《不可能的任務：鬼影行動》、《再見，我的皇后》、《藍色是最溫暖的顏色》、《新美女與野獸》、《007：惡魔四伏》等電影中受到矚目，也曾拿過多項演技大獎，備受觀眾肯定。

蕾雅瑟杜近日也受到時尚雜誌《VOGUE》邀請登上封面，在公開的照片中她打扮成瑪麗蓮夢露並重現當年經典辣照，除了穿上低胸透視裙展現好身材外，她更直接脫掉外衣僅用床巾遮住重要部位，大秀性感翹臀與曲線，令網友們看得直噴鼻血；之後又換上帥氣的中性打扮再度電暈一票粉絲。

忍不住留言「真是可甜可鹽」、「一下性感一下又好帥」、「什麼造型都難不倒她耶」、「男裝太帥了吧」、「這身材太可以了」引發話題。