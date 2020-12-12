雅詩蘭黛夢幻聖誕市集品牌保養大使ELLA陳嘉樺。（雅詩蘭黛提供）

雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露50ml (金色版)，3950元。（雅詩蘭黛提供）

雅詩蘭黛夢幻市集聖誕套組，2980元。（雅詩蘭黛提供）

頂級美妝雅詩蘭黛將將紐約曼哈頓聖誕市集搬到板橋大遠百，不用出國也能感受到最溫暖的聖誕氛圍，品牌保養大使ELLA陳嘉樺帶逛市集分享，耶誕送禮就是照顧家人的心意。

陳嘉樺表示，挑選禮物是門學問，它代表著你的品味以及對方在你心中的地位，如何把你滿滿的心意送到對方的心坎裡並不容易，平常總是為身邊朋友打點好一切的陳嘉樺提到，「送禮物千萬不要臨時抱佛腳！平常偷偷觀察很重要，其實在平常聊天或見面時可以觀察到喜愛的風格與品項，或是他最近感興趣的東西，當你送上時他們通常都會很驚訝且印象深刻，那你就得分了！對我而言禮物是一種我對他的祝福，尤其在瞬息萬變的2020年，好好珍惜身邊的人很重要，如果你平常不敢把愛說出來，那就讓他幻化成禮物，將你的心意傳達給他。」

陳嘉樺也有偏愛送的禮物品項，她分享，「我偏愛送實用款，讓對方日常可以使用，每當他在使用時也會想到你，禮物不見得昂貴，但那份滿滿的心意很重要，我喜歡送雅詩蘭帶的小棕瓶，主要是因為我自己很喜歡，送給朋友小棕瓶還有另外一種意義，就是陪著你的重要朋友一起變年輕，在人生的路上能彼此互相陪伴的意義。另外一種送禮選擇，是聖誕節推出的限量禮盒，裡頭會含括保養及彩妝品，一盒多用，送禮又大氣，若你不知道要送什麼禮物時，請來雅詩蘭黛，一定能挑到你自己滿意，對方也會超暖心的禮物。」