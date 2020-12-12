台灣女星李函（Kiwi Lee）擁有台韓混血的精緻臉蛋，小麥色的光澤肌及高挑的171cm身材是她的正字標記，近年她一改少女甜美風穿搭，開始以叛逆前衛的性感形象示人。近日，李函發出一張美腿穿搭照秀身材，讓粉絲們看了讚嘆不已。

個性親民的李函時不時就會透過社群平台分享穿搭和粉絲們互動，近日她發文寫下：「好久沒有潮流辣一下，你們該不會忘記了吧？」她穿上 Prada 黑色字母T搭配風衣材質的黑外套，下身配上熱褲，以上寬下窄的穿法秀辣腿，最後腳踩 Adidas 與 Prada 聯名的白球鞋，展現隨性的性感風。

李函整體穿搭十分中性卻又帶點小性感，尤其逆天的美腿瞬間成為亮點，在拍照時，她特別把雙腿交叉，讓腿部比例看起來更好，令網友們看了紛紛回應：「腿好長好漂亮」、「泡泡襪的部分嗎」。

李函從16歲少女時期就進軍網拍界發展，起初在甜美派的少女雜誌圈嶄露頭角，後續進攻到高冷時尚圈，多年來跌跌撞撞才找出自己熱愛的個性風格，在2017年成功被知名品牌相中，受邀參加 Burberry 在倫敦時裝周的活動，出道過程相當勵志。