台灣女星巫苡萱（Ava Wu）在中華職棒桃猿隊專屬啦啦隊「Rakuten Girls」擔任隊長，外型清純可人卻有著D級傲人上圍，堪稱天使臉孔和魔鬼身材代言人。近日，巫苡萱換上一身中空火辣禮服出席直播活動盛典擔任表演嘉賓，美胸曲線讓大票粉絲全被電暈。

活動上，巫苡萱選穿一套 Lin Hui Chi Haute Couture 的手工訂製婚紗禮服現身，粉色的光澤布料配上合身剪裁，完美襯托出S曲線，尤其是聚光燈打到禮服上還會閃閃發光，胸前的交叉設計是最大亮點，她表示：「選了這套絕對會被行注目禮的粉紅色合身長禮服，試穿時完全被自己美到，連小小隻的我都視覺高挑氣勢逼人！」她大方展現渾圓的核彈美胸，邪惡X型雪乳和童顏意外形成反差，下半身的開衩更讓整雙筆直美腿全被看光。

今年34歲的巫苡萱擁有32D、24、33的惹火三圍，雖然身高僅有160cm，卻以姣好比例完美駕馭各種穿搭，網友們看了紛紛回應：「謝謝苡萱分享那麼棒的照片」、「只有妳能駕馭阿」、「太喜歡了啦！！正爆」、「美成這樣」等，更有粉絲搞笑表示「難怪會地震」。

巫苡萱除了身材好，更以正面活潑形象圈粉無數，頗受眾多男性喜愛，目前在IG上已吸引超過63萬位追蹤者喜愛，目前除了啦啦隊和演藝工作，她更與美甲師合資經營美甲店，發揮強大商業頭腦經營副業。