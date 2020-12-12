嘻哈男神J.Sheon寫歌、編曲的才能備受肯定，無論創作與歌唱都難不倒他。近日，J.Sheon特別出席G-SHOCK的新品記者會，並搶先戴上全新AWM-500系列，他以一身One Tone穿搭風格搭配全金的AWM-500GD，完美凸顯了金色錶款的耀眼。

J.Sheon表示：「我自己的穿著風格與創作理念一樣，有自己堅持的格調，但我平常穿搭很常走簡潔不複雜的風格，也不追求流行趨勢，但透過一只錶，就能為整體造型加分，像我手上的AWM-500GD，搶眼的全金錶身搭配黑色錶盤，而且金屬外觀還經過特殊的髮絲紋處理，讓霧面質感的外表看似低調，但其實很有質感及設計巧思，平常我也很喜歡看起來有點復古的穿搭風格，所以AWM-500GD很符合我的穿搭需求，是一只百搭又適合各種場合的錶款。」

J.Sheon以一身One Tone穿搭風格搭配全金的AWM-500GD，完美凸顯了金色錶款的耀眼。（圖／品牌提供）

提及2020年即將結束，而在過兩周就是自己的生日，被問及生日願望，J.Sheon說：「2020年大家過得比較辛苦，第一個願望跟去年一樣，希望地球平安，真的很希望疫情趕快結束，還給大家一個正常的生活，明年也希望自己能抽空多陪陪家人跟朋友。」而提及未來計畫，J.Sheon表示：「期待明年能夠趕快帶給大家新的作品，但要完成一場專輯，真的很不容易，因為我也想挑戰更多不同的音樂曲風，對自己的期許是在音樂上能有更多突破與改變，所以大家可以跟我一起期待2021的到來。」

今年G-SHOCK再次以第一款「指針設計」錶款AW-500為藍本，全面升級金屬材質隆重登場。（圖／品牌提供）

G-SHOCK在2018年推出全金屬版本設計的GMW-B5000，完整以金屬外觀重現第一款G-SHOCK設計精神，而今年再次以第一款「指針設計」錶款AW-500為藍本，全面升級金屬材質隆重登場，突破耐衝擊構造限制，搭載DLC類鑽碳處理旋入式背蓋設計，維持既有的防水200米設計，回歸1989年的原創指針設計，錶殼至錶帶重現經典圓弧曲線，優雅質感的金屬髮絲紋外觀下，搭載太陽能電力與六局電波接收多元機能。