義大利米蘭品牌 Miu Miu 向來以鮮明個性和獨特風格深受歡迎，近期該牌邀請來自全球不同地區的品牌好友推出極具個人風格的Miu Miu Select系列，台灣此次選中女星昆凌 (Hannah Quinlivan) 擔任Miu Miu Select系列的甄選者，從全新一季的成衣、包袋、鞋履、珠寶和眼鏡中精選出她最愛單品，打造完美衣櫥。

與此計畫在前幾各城市的方式一致，台北此系列將於台北101 購物中心 Miu Miu專門店內展售著昆凌精選的系列單品，每件單品皆附有訂製標籤。在為該系列舉辦的發佈活動上，甄選人將到場在訂製標籤上簽名，隨後這些標籤將以手工縫製在商品上，呈現完美個性化展演。

辣媽昆凌從全新一季的成衣、包袋、鞋履、珠寶和眼鏡中精選出她最愛單品，打造完美衣櫥。（圖／品牌提供）

此計畫自2019年起五月在倫敦展出，繼紐約、莫斯科和首爾相繼推出以來，Miu Miu甄選者包括模特兼設計師Georgia May Jagger (倫敦)，演員，導演，模特兼時裝設計師Chloë Sevigny (紐約)，造型師兼意見領袖Veronika Heilbrunner (莫斯科) 等。

該系列所有產品都以特別設計的Miu Miu Select 購物袋和禮盒包裝，限時限量獨家於台北101 Miu Miu專門店發售。（圖／品牌提供）

該系列所有產品都以特別設計的Miu Miu Select 購物袋和禮盒包裝，限時限量獨家於台北101 Miu Miu專門店發售。