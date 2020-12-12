義大利米蘭品牌 Miu Miu 向來以鮮明個性和獨特風格深受歡迎，近期該牌邀請來自全球不同地區的品牌好友推出極具個人風格的Miu Miu Select系列，台灣此次選中女星昆凌 (Hannah Quinlivan) 擔任Miu Miu Select系列的甄選者，從全新一季的成衣、包袋、鞋履、珠寶和眼鏡中精選出她最愛單品，打造完美衣櫥。

與此計畫在前幾各城市的方式一致，台北此系列將於台北101 購物中心 Miu Miu專門店內展售著昆凌精選的系列單品，每件單品皆附有訂製標籤。在為該系列舉辦的發佈活動上，甄選人將到場在訂製標籤上簽名，隨後這些標籤將以手工縫製在商品上，呈現完美個性化展演。

辣媽昆凌從全新一季的成衣、包袋、鞋履、珠寶和眼鏡中精選出她最愛單品，打造完美衣櫥。（圖／品牌提供）
辣媽昆凌從全新一季的成衣、包袋、鞋履、珠寶和眼鏡中精選出她最愛單品，打造完美衣櫥。（圖／品牌提供）

此計畫自2019年起五月在倫敦展出，繼紐約、莫斯科和首爾相繼推出以來，Miu Miu甄選者包括模特兼設計師Georgia May Jagger (倫敦)，演員，導演，模特兼時裝設計師Chloë Sevigny (紐約)，造型師兼意見領袖Veronika Heilbrunner (莫斯科) 等。

該系列所有產品都以特別設計的Miu Miu Select 購物袋和禮盒包裝，限時限量獨家於台北101 Miu Miu專門店發售。（圖／品牌提供）
該系列所有產品都以特別設計的Miu Miu Select 購物袋和禮盒包裝，限時限量獨家於台北101 Miu Miu專門店發售。（圖／品牌提供）

該系列所有產品都以特別設計的Miu Miu Select 購物袋和禮盒包裝，限時限量獨家於台北101 Miu Miu專門店發售。

劉詩詩星鑽長裙洩婀娜曲線 白皙直肩噴貴氣
171cm混血辣模激長下身交叉洩亮點 超狂示範秀辣腿
巫苡萱中空秀X型辣溝 粉狂虧「難怪會地震」

#昆凌 #訂製 #辣媽 #穿搭 #潮流