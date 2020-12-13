29歲英國辣模艾蜜莉瑞特考斯基(Emily Ratajkowski)，日前宣布懷孕後依然不改火辣的穿搭風格，甚至大方展現性感孕肚，近日還直接脫光對著鏡子檢視身材，令網友大噴鼻血。

艾蜜莉因在電影《控制》及歌手羅賓西克(Robin Thicke)的單曲《Blurred Lines》中「上空」演出而一脫成名，也因此有了「最辣小三」的封號。近幾年將事業重心轉向自創服飾品牌「inamoratawoman」的經營後，以大膽、前衛的設計獲得粉絲的喜愛，她也經常透過IG分享生活及穿搭，成為不少女性的穿搭指南。

艾蜜莉瑞特考斯基日前宣布懷孕後，絲毫不影響她的高人氣，多次接受時尚雜誌採訪與大家分享懷孕後的心得。艾蜜莉近日再度PO出「全裸」對鏡自拍的照片，檢視懷孕多月的身材，雖照片中的她疑似剛從浴室出來使鏡面聚集水氣、畫面朦朧，但依然可以看到艾蜜莉性感又火辣的曲線，吸引超過77萬人按讚。

網友還紛紛留言「現在是最辣媽咪」、「懷孕還這種身材真不科學」、「怎麼連懷孕都這麼性感」。